Planétarium : les trésors cachés du ciel d'hiver
Reims, 28 décembre 2023

Reims,Marne

Les étoiles et les constellations du ciel d’hiver sont les écrins de nombreux joyaux célestes, pour la plupart invisibles à l’œil nu. Mais derrière les télescopes, ces trésors cachés se révèlent : nébuleuses colorées, amas d’étoiles scintillants, fragments de supernovas … autant de richesses insoupçonnées qui viendront illuminer ce surprenant voyage au plus profond du ciel d’hiver.

Niveau : adultes, ados et enfants à partir de 7 ans.

Réservation conseillée par téléphone..

2023-12-28 fin : 2023-12-31

49 Avenue du Général de Gaulle
Reims 51100

Reims 51100 Marne Grand Est



The stars and constellations of the winter sky are the setting for many celestial gems, most of which are invisible to the naked eye. But behind the telescopes, these hidden treasures are revealed: colourful nebulae, glittering star clusters, fragments of supernovas… so many unsuspected treasures that will illuminate this surprising journey into the depths of the winter sky.

Level: adults, teenagers and children from 7 years old.

Reservations recommended by phone.

Las estrellas y constelaciones del cielo invernal son el escenario de muchas joyas celestes, la mayoría de las cuales son invisibles a simple vista. Pero detrás del telescopio se revelan estos tesoros ocultos: nebulosas coloridas, cúmulos estelares resplandecientes, fragmentos de supernovas… todos ellos tesoros insospechados que iluminarán este sorprendente viaje a las profundidades del cielo invernal.

Nivel: adultos, adolescentes y niños a partir de 7 años.

Se recomienda reservar por teléfono.

Die Sterne und Sternbilder des Winterhimmels sind die Heimat zahlreicher Himmelsjuwelen, von denen die meisten für das bloße Auge unsichtbar sind. Doch hinter den Teleskopen enthüllen sich diese verborgenen Schätze: farbenfrohe Nebel, funkelnde Sternhaufen, Fragmente von Supernovae? so viele ungeahnte Reichtümer, die diese überraschende Reise in die Tiefen des Winterhimmels erhellen werden.

Niveau: Erwachsene, Jugendliche und Kinder ab 7 Jahren.

Telefonische Reservierung empfohlen.

