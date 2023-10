Planétarium : La Lune, miroir de la Terre 49 avenue du Général de Gaulle Reims, 23 octobre 2023, Reims.

Reims,Marne

Séance sous la coupole du Planétarium.

L’homme contemple la Lune depuis des millénaires, et l’étudie depuis siècles. Mais la Lune, pour sa part, est le témoin des bouleversements que la Terre a connu depuis des milliards d’années. Et si, finalement, l’observation de la Lune nous renvoyait, tel un miroir, l’image de notre propre planète

Niveau : Adultes, ados, et enfants à partir de 8 ans..

49 avenue du Général de Gaulle Planétarium

Reims 51100 Marne Grand Est



Session under the dome of the Planetarium.

Man has been contemplating the Moon for thousands of years, and studying it for centuries. But the Moon, for its part, is the witness of the upheavals that the Earth has known for billions of years. And if, finally, the observation of the Moon sent back to us, like a mirror, the image of our own planet

Level: Adults, teenagers, and children from 8 years old.

Sesión bajo la cúpula del Planetario.

El hombre lleva miles de años contemplando la Luna y estudiándola durante siglos. Pero la Luna, por su parte, es testigo de las convulsiones que la Tierra ha experimentado durante miles de millones de años. ¿Y si, finalmente, la observación de la Luna nos reflejara, como un espejo, la imagen de nuestro propio planeta?

Nivel: Adultos, adolescentes y niños a partir de 8 años.

Sitzung unter der Kuppel des Planetariums.

Der Mensch betrachtet den Mond seit Jahrtausenden und erforscht ihn seit Jahrhunderten. Aber der Mond seinerseits ist Zeuge der Umwälzungen, die die Erde seit Milliarden von Jahren erlebt hat. Und was wäre, wenn die Beobachtung des Mondes uns letztlich wie ein Spiegel das Bild unseres eigenen Planeten zurückwerfen würde?

Niveau: Erwachsene, Jugendliche und Kinder ab 8 Jahren.

