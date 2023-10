Planétarium : Lumière sur l’invisible 49 Avenue du Général de Gaulle Reims, 22 octobre 2023, Reims.

Reims,Marne

L’œil humain peut percevoir la lumière sur une certaine plage de couleurs, allant du rouge au violet, en passant par le orange, le jaune, le vert et le bleu.

Mais les astronomes utilisent depuis bien longtemps d’autres longueurs d’ondes pour révéler des informations invisibles à nos yeux.

Depuis juillet 2022, le James Webb Space Telescope, qui travaille essentiellement dans l’infrarouge, nous envoie des images spectaculaires, qui dévoilent une toute nouvelle vision de l’univers, plus étendue que jamais.

Au cours de cette séance, nous vous présenterons ces nouvelles images et ce qu’elles nous apprennent..

2023-10-22 fin : 2023-10-22 . .

49 Avenue du Général de Gaulle Planetarium de Reims

Reims 51100 Marne Grand Est



The human eye can perceive light in a range of colors, from red to violet, orange, yellow, green and blue.

But astronomers have long been using other wavelengths to reveal information invisible to our eyes.

Since July 2022, the James Webb Space Telescope, which works mainly in the infrared, has been sending us spectacular images, revealing a whole new vision of the universe, more extensive than ever.

In this session, we’ll introduce you to these new images and what they tell us.

El ojo humano puede percibir la luz en una gama de colores que va del rojo al violeta, pasando por el naranja, el amarillo, el verde y el azul.

Pero los astrónomos llevan mucho tiempo utilizando otras longitudes de onda para revelar información invisible a nuestros ojos.

Desde julio de 2022, el telescopio espacial James Webb, que trabaja principalmente en el infrarrojo, nos envía imágenes espectaculares que revelan una visión totalmente nueva del universo, más amplia que nunca.

En esta sesión, presentaremos estas nuevas imágenes y lo que nos dicen.

Das menschliche Auge kann Licht in einem bestimmten Farbbereich wahrnehmen, der von Rot über Orange, Gelb, Grün und Blau bis hin zu Violett reicht.

Astronomen nutzen jedoch seit langem andere Wellenlängen, um Informationen zu enthüllen, die für unsere Augen unsichtbar sind.

Seit Juli 2022 sendet das James Webb Space Telescope, das hauptsächlich im Infrarotbereich arbeitet, spektakuläre Bilder, die einen völlig neuen Blick auf das Universum eröffnen, das größer ist als je zuvor.

In dieser Sitzung werden wir Ihnen diese neuen Bilder vorstellen und erläutern, was wir daraus lernen können.

Mise à jour le 2023-10-04 par ADT de la Marne