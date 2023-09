Planétarium : Cette nuit sous les étoiles 49 avenue du Général de Gaulle Reims, 10 août 2023, Reims.

Apprendre à repérer les constellations et les planètes, se tenir informé des dernières découvertes astronomiques.

2023-08-10 fin : 2023-08-10 . .

49 avenue du Général de Gaulle Planétarium de Reims

Reims 51100 Marne Grand Est



Learn to spot constellations and planets, keep up to date with the latest astronomical discoveries

Aprenda a detectar constelaciones y planetas, manténgase al día de los últimos descubrimientos astronómicos

Lernen, Sternbilder und Planeten zu finden, sich über die neuesten astronomischen Entdeckungen auf dem Laufenden zu halten

