Planétarium : Mais où est passée l’étoile du berger ? 49 avenue du Général de Gaulle Reims, 10 août 2023, Reims.

Reims,Marne

Séance sous la coupole du Planétarium.

Absorbé par la contemplation du ciel étoilé, le jeune Léo rencontre un homme, visiblement très occupé à essayer de retrouver l’étoile la plus célèbre du ciel : l’étoile du Berger.

Mais celle-ci semble perdue quelque part dans le ciel, cachée au milieu des planètes, de la Lune et des milliers d’étoiles.

Heureusement, Stella l’astronome va aider nos deux compagnons en leur révélant les secrets du ciel étoilé.

Ensemble, réussiront-ils à débusquer la célèbre étoile, qui ne se laisse pourtant pas facilement attraper ?

Niveau : pour enfants de 5 à 7 ans.

Réservation conseillée, par téléphone..

49 avenue du Général de Gaulle Planétarium

Reims 51100 Marne Grand Est



Session under the dome of the Planetarium.

Absorbed in contemplating the starry sky, young Leo meets a man who is obviously very busy trying to find the most famous star in the sky: the Shepherd Star

But it seems to be lost somewhere in the sky, hidden among the planets, the moon and thousands of stars

Fortunately, Stella the astronomer will help our two companions by revealing the secrets of the starry sky

Together, will they succeed in finding the famous star, which is not easily caught?

Level: for children aged 5 to 7.

Reservation recommended, by phone.

Sesión bajo la cúpula del Planetario.

Absorto en la contemplación del cielo estrellado, el joven Leo se encuentra con un hombre que, obviamente, está muy ocupado tratando de encontrar la estrella más famosa del cielo: la Estrella de Pastor

Pero parece estar perdido en algún lugar del cielo, escondido entre los planetas, la luna y miles de estrellas

Afortunadamente, la astrónoma Stella ayudará a nuestros dos compañeros revelando los secretos del cielo estrellado

Juntos, ¿lograrán encontrar la famosa estrella, que no es fácil de atrapar?

Nivel: para niños de 5 a 7 años.

Se recomienda reservar por teléfono.

Sitzung unter der Kuppel des Planetariums.

Der junge Leo betrachtet den Sternenhimmel und trifft dabei auf einen Mann, der offensichtlich damit beschäftigt ist, den berühmtesten Stern am Himmel zu finden: den Stern des Schäfers

Doch dieser scheint irgendwo am Himmel verloren zu sein, versteckt zwischen den Planeten, dem Mond und Tausenden von Sternen

Glücklicherweise hilft die Astronomin Stella unseren beiden Gefährten, indem sie ihnen die Geheimnisse des Sternenhimmels enthüllt

Wird es ihnen gemeinsam gelingen, den berühmten Stern aufzuspüren, der sich jedoch nicht so leicht fangen lässt?

Niveau: Für Kinder von 5 bis 7 Jahren.

Reservierung empfohlen, telefonisch.

