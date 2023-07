Planétarium : A l’échelle de l’univers 49 avenue du Général de Gaulle Reims, 12 juillet 2023, Reims.

Reims,Marne

Séance sous la coupole du Planétarium.

Que représentent les distances qui nous séparent des différents objets peuplant l’espace ?

De la Terre, nous passerons rapidement à la distance Terre-Lune puis nous découvrirons le système solaire.

Ensuite, nous arriverons dans le monde des étoiles et des galaxies toujours plus lointaines…

Public : Adulte, ados et enfants à partir de 12 ans.

Durée : 55 min..

2023-07-12 fin : 2023-07-12 . .

49 avenue du Général de Gaulle PLANETARIUM DE REIMS

Reims 51100 Marne Grand Est



Session under the dome of the Planetarium.

What do the distances that separate us from the different objects in space represent?

From the Earth, we will quickly move on to the Earth-Moon distance and then discover the solar system

Then we will arrive in the world of stars and galaxies, which are increasingly distant…

Public: Adults, teenagers and children from 12 years old.

Duration: 55 minutes.

Sesión bajo la cúpula del Planetario.

¿Qué representan las distancias que nos separan de los distintos objetos del espacio?

De la Tierra, pasaremos rápidamente a la distancia entre la Tierra y la Luna, para descubrir después el sistema solar.

Después pasaremos al mundo de las estrellas y las galaxias, cada vez más lejanas…

Público: Adultos, adolescentes y niños a partir de 12 años.

Duración: 55 minutos.

Sitzung unter der Kuppel des Planetariums.

Was bedeuten die Entfernungen, die uns von den verschiedenen Objekten im Weltraum trennen?

Von der Erde geht es schnell zur Entfernung Erde-Mond, dann lernen wir das Sonnensystem kennen

Dann gelangen wir in die Welt der Sterne und der immer weiter entfernten Galaxien…

Publikum: Erwachsene, Jugendliche und Kinder ab 12 Jahren.

Dauer: 55 Min.

