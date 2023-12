Jeudi sorties Rrunning 49 Avenue de la Côte d’Argent Le Teich, 19 octobre 2023, Le Teich.

Le Teich Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-10-19 18:30:00

fin : 2023-10-19

Le jeudi c’est Rrunning!!

Votre spécialiste Rrunning Bassin d’Arcachon vous concocte des sorties running, trail, fractionné…

Ouvert à toutes et à tous, le tout dans la bonne humeur et totalement gratuit!

Baptiste vous donne Rdv à 18h30 devant le magasin au, 49 bis avenue de la côte d’argent Le Teich, pour un départ à 18h45.

N’hésitez pas à consulter la page facebook du magasin pour les modalités et le thème de la sortie du jour.

À jeudi.

49 Avenue de la Côte d’Argent

Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-04-04 par OT Le Teich