Marché de Noël à l’Espace des Possibles à Figeac 49 av Général de Gaulle Figeac, 4 décembre 2023, Figeac.

Figeac,Lot

Venez découvrir petits indépendants, VID et créateurs pour faire vos cadeaux de noël !.

2023-12-16 14:00:00 fin : 2023-12-16 21:00:00. EUR.

49 av Général de Gaulle l’Espace des Possibles

Figeac 46100 Lot Occitanie



Come and discover small independents, VIDs and designers to make your Christmas gifts!

Venga a descubrir pequeños comercios independientes, VID y diseñadores para sus regalos de Navidad

Entdecken Sie kleine Selbstständige, VIDs und Designer, um Ihre Weihnachtsgeschenke zu machen!

Mise à jour le 2023-11-29 par OT Figeac