Forum Eveil et Conscience à Figeac 49 av Général de Gaulle Figeac, 4 décembre 2023, Figeac.

Figeac,Lot

Le Forum éveil et conscience, vous attend : stands d’exposants, ateliers et conférences offertes toute la journée !.

2023-12-09 10:00:00 fin : 2023-12-09 18:00:00. EUR.

49 av Général de Gaulle Espace des Possibles

Figeac 46100 Lot Occitanie



The Awakening and Consciousness Forum awaits you: exhibitor stands, workshops and conferences all day long!

El Foro del Despertar y la Conciencia le espera: stands de expositores, talleres y conferencias durante todo el día

Das Forum éveil et conscience, erwartet Sie: Stände von Ausstellern, Workshops und Vorträge angeboten den ganzen Tag!

