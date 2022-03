48h Nature Tercis-les-Bains, 24 septembre 2022, Tercis-les-Bains.

48h Nature Route des Carrières RDV Entrée Lesmottes Tercis-les-Bains

2022-09-24 09:45:00 – 2022-09-24 Route des Carrières RDV Entrée Lesmottes

Tercis-les-Bains Landes

Sortie aux carrières de Tercis organisé par le CPIE Seignanx et Adour.

Un guide naturaliste vous accompagnera à la découverte des fossiles et des habitants actuels de la réserve : plantes et animaux.

+33 5 59 56 16 20

