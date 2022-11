48h en terre littéraire Mareuil en Périgord Mareuil en Périgord Catégories d’évènement: Dordogne

Mareuil en Périgord

48h en terre littéraire Mareuil en Périgord, 26 novembre 2022, Mareuil en Périgord. 48h en terre littéraire

Château de Beaurecueil Mareuil en Périgord Dordogne

2022-11-26 – 2022-11-27 Mareuil en Périgord

Dordogne Samedi 26 à 15h30: Lecture-conférence musicale au coin du feu: « Qui a peur de Marcel Proust? » Evocation de sa vie et de son oeuvre. Places limitées, réservation obligatoire.

Dimanche 27 à 15h30 : lecture-rencontre: Elisa Shua Dusapin qui termine sa résidence d’écriture à la maison du Goupillou. L’après-midi se terminera par un verre, histoire de poursuivre l’échange! En entrée libre. Samedi 26: Lecture-conférence musicale au coin du feu: « Qui a peur de Marcel Proust? » Evocation de sa vie et de son oeuvre. Places limitées, réservation obligatoire.

Dimanche 27: lecture-rencontre: Elisa Shua Dusapin qui termine sa résidence d’écriture à la maison du Goupillou. Entrée libre. Maison du Goupillou

Mareuil en Périgord

dernière mise à jour : 2022-11-14 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Mareuil en Périgord Autres Lieu Mareuil en Périgord Adresse Château de Beaurecueil Mareuil en Périgord Dordogne Ville Mareuil en Périgord lieuville Mareuil en Périgord Departement Dordogne

Mareuil en Périgord Mareuil en Périgord Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mareuil-en-perigord/

48h en terre littéraire Mareuil en Périgord 2022-11-26 was last modified: by 48h en terre littéraire Mareuil en Périgord Mareuil en Périgord 26 novembre 2022 Château de Beaurecueil Mareuil en Périgord Dordogne Dordogne Mareuil en Périgord

Mareuil en Périgord Dordogne