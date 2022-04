48h en scène ! Nouveau Gare au Théâtre Vitry-sur-Seine Catégories d’évènement: Val-de-Marne

Le jeudi 21 avril au matin sonne le début de cette aventure de découverte artistique et humaine. Les 6 représentations ont lieu le samedi 23 avril 2022 à 14h30 devant un public et un jury de professionnels, décernant chacun un prix, et seront suivies d’une rencontre. Les 6 compagnies participantes sont : – La chèvre et l’oiseau – Les adultes perdus – Quart d’heure collectif – Les déclassé.e.s – Structure 667 – Les vertiges de Minerve

https://nouveaugareautheatre.com/agenda/48henscene

6 jeunes compagnies de théâtre habitent Nouveau Gare au Théâtre pendant deux jours. Elles ont 48 heures pour créer chacune un spectacle de 15 minutes à partir d’un thème. Nouveau Gare au Théâtre 13 Rue Pierre Sémard, 94400 Vitry-sur-Seine, France Vitry-sur-Seine Port à l’Anglais Val-de-Marne

