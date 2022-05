48h de l’agriculture urbaine Région bordelaise, 13 mai 2022, Bordeaux.

48h de l’agriculture urbaine

du vendredi 13 mai au dimanche 15 mai à Région bordelaise

Le festival européen Les 48h de l’Agriculture Urbaine sera l’occasion de réfléchir à l’alimentation dans une logique durable, à l’amélioration du cadre de vie par la végétalisation et au lien entre producteur.rices et citadin.es. Ce festival est fait par et pour les citoyen.nes. Une multitude d’événements gratuits et majoritairement en plein air (visites de jardins et de fermes, ateliers participatifs, ciné-débat) aura lieu un peu partout sur le territoire bordelais, au même moment, pour valoriser des acteur.rices qui nous sont essentiel.les. Plus d’informations et inscriptions sur [www.les48h.fr/villes/bordeaux/](https://www.les48h.fr/villes/bordeaux/) et le [Facebook collectif48hAUbdx](https://www.facebook.com/collectif48hAUbdx).

Sur inscription

Les 13, 14 et 15 mai, la région bordelaise s’anime pour le festival européen Les 48h de l’Agriculture Urbaine.

Région bordelaise mairie de bordeaux Bordeaux Caudéran Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-13T08:00:00 2022-05-13T20:00:00;2022-05-14T08:00:00 2022-05-14T20:00:00;2022-05-15T08:00:00 2022-05-15T20:00:00