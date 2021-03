48H DE L’AGRICULTURE URBAINE Bordeaux, 23 avril 2021-23 avril 2021, Bordeaux.

du vendredi 23 avril au dimanche 25 avril à Bordeaux

[http://www.les48h.fr](http://www.les48h.fr)ise rejoint le festival européen Les 48h de l’Agriculture Urbaine.** **L’occasion de réfléchir à l’alimentation dansune logique durable, à l’amélioration du cadre de vie par la végétalisation et au lien entre producteur.rices et citadin.e.s.** **Au programme, une multitude d’événements gratuits et en plein air (visites de jardins, ateliers participatifs et tables rondes).** **Découvrez vite le programme et les activités proposées sur le site:** **www.les48h.fr**

Gratuit, sans inscription

Les 23, 24, 25 avril 2021, créons un moment fort, à l’image de la fête de la musique : troquons guitares et fanfares, contre graines et râteaux pour végétaliser la ville !

