48H BD Moment d’échange autour de la BD, comics et mangas Espace Philippe-Auguste Vernon, samedi 6 avril 2024.

48H BD Moment d’échange autour de la BD, comics et mangas Espace Philippe-Auguste Vernon Eure

La fête de la bande dessinée, du manga et du comics, partout en France et en Belgique. Avec 300 000 participants chaque année et un public large, familial et éclectique, c’est une manifestation résolument populaire et festive, avec la même démarche que, par exemple, Partir en livre ou encore la Fête de la musique. Et en 2024, les 48H BD fêtent leurs 12 ans !

Dans le cadre des 48h BD, venez échanger vos coup de cœur BD, comics et mangas autour d’un café ou d’un thé. Vous repartirez de ces deux heures réjouissantes avec pleins d’idées qui viendront compléter vos prochaines lectures.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-06 12:00:00

Espace Philippe-Auguste 12 avenue Victor Hugo

Vernon 27200 Eure Normandie

