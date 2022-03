48H BD : La BD est en fête ! Nérac, 1 avril 2022, Nérac.

48H BD : La BD est en fête ! Médiathèque Yves Chaland Avenue de Lattre de Tassigny Nérac

2022-04-01 – 2022-04-02 Médiathèque Yves Chaland Avenue de Lattre de Tassigny

Nérac Lot-et-Garonne Nérac

Les 48H BD sont une manifestation nationale dédiée au 9ème art qui fête en 2022 ses 10 ans !

Avec Ingrid Chabert, François Duprat, Camille K et David de Thuin. Les auteurs invités sont aussi en sélection pour les prix BD Rencontres Chaland, Prix Jeune Albret & Prix Petit Albert disponible dans votre médiathèque.

Vendredi 1er avril :

– Journée Atelier BD pour les scolaires (sur inscription)

– 16h30 -18h30 : rencontre d’auteurs et dédicaces

Samedi 2 avril :

Avec Camille K. et Ingrid Chabert

– 10h-12h (à partir de 7 ans) : atelier BD participative

– 14h30-17h (tout public) : un café avec les autrices et BD participative.

+33 5 53 97 40 55

Médiathèque Yves Chaland Avenue de Lattre de Tassigny Nérac

