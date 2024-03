48H BD Atelier Initiation à la BD Médiathèque de Gasny Gasny, samedi 6 avril 2024.

48H BD Atelier Initiation à la BD Médiathèque de Gasny Gasny Eure

La fête de la bande dessinée, du manga et du comics, partout en France et en Belgique. Avec 300 000 participants chaque année et un public large, familial et éclectique, c’est une manifestation résolument populaire et festive, avec la même démarche que, par exemple, Partir en livre ou encore la Fête de la musique. Et en 2024, les 48H BD fêtent leurs 12 ans !

A l’occasion des 48h BD, nous vous proposons une journée d’initiation à la bande dessinée avec un professionnel. Entre théorie et pratique, venez expérimenter la création de votre propre BD ! L’atelier se déroulera sur la journée, une première partie de 10h30 à 12h30 puis reprise à 14h30 jusqu’à 16h30.

A partir de 10 ans.

La fête de la bande dessinée, du manga et du comics, partout en France et en Belgique. Avec 300 000 participants chaque année et un public large, familial et éclectique, c’est une manifestation résolument populaire et festive, avec la même démarche que, par exemple, Partir en livre ou encore la Fête de la musique. Et en 2024, les 48H BD fêtent leurs 12 ans !

A l’occasion des 48h BD, nous vous proposons une journée d’initiation à la bande dessinée avec un professionnel. Entre théorie et pratique, venez expérimenter la création de votre propre BD ! L’atelier se déroulera sur la journée, une première partie de 10h30 à 12h30 puis reprise à 14h30 jusqu’à 16h30.

A partir de 10 ans. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:30:00

fin : 2024-04-06 12:30:00

Médiathèque de Gasny 42 rue de Paris

Gasny 27620 Eure Normandie

L’événement 48H BD Atelier Initiation à la BD Gasny a été mis à jour le 2024-03-06 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération