Bélâbre Château Palmer Bélâbre, Indre 48h au château Château Palmer Bélâbre Catégories d’évènement: Bélâbre

Indre

48h au château Château Palmer, 15 octobre 2021, Bélâbre. 48h au château

du vendredi 15 octobre au dimanche 17 octobre à Château Palmer

_Pass sanitaire obligatoire pour les + de 18 ans_ _Port du masque obligatoire à partir de 11 ans_ L’association Kino Session démocratise le cinéma dans la métropole bordelaise depuis 2005. Pour cette nouvelle saison, elle organise le 48h au Château, un événement qui permet à tous ceux qui ont un désir de cinéma de réaliser un film en 48h en bénéficiant de l’accueil du Château Palmer, de matériel de tournage et de l’accompagnement de techniciens, artistes et passionnés pour mener à bien leur projet de film. Les films seront diffusés le dimanche 17 octobre à 20h à l’Espace Simone Signoret. Nous vous attendons nombreux à cet événement. Ouverture des inscriptions le 15 août Date : Du 15 octobre au 17 octobre Diffusion le dimanche 17 octobre à 20h* *Horaires susceptibles d’être modifiés selon les conditions sanitaires en vigueur.

20€/15€

48 heures pour faire un film au château palmer Château Palmer rue Aristide Briand Bélâbre Indre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-15T09:00:00 2021-10-15T18:00:00;2021-10-16T09:00:00 2021-10-16T18:00:00;2021-10-17T09:00:00 2021-10-17T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bélâbre, Indre Autres Lieu Château Palmer Adresse rue Aristide Briand Ville Bélâbre lieuville Château Palmer Bélâbre