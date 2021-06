48H au château! Centre culturel Château Palmer, 15 octobre 2021-15 octobre 2021, Cenon.

48H au château!

du vendredi 15 octobre au dimanche 17 octobre à Centre culturel Château Palmer

Fan de cinéma? Participez au marathon du cinéma proposé par l’association KinoSession ! Elle propose depuis de nombreuses années, la diffusion de courts métrages originaux lors de soirées dans des lieux chaque fois différents et est accueilli pour cette occasion par l’Office Culturel de Cenon. Le concept? Des équipes écrivent, tournent et montent un film, projetéà l’Espace Simone Signoret. ### Vendredi 17 octobre, 18h * Présentation des réalisateurs et de leurs idées, des comédiennes et comédiens, des techniciennes et techniciens * Détermination des équipes et lancement du 48h * Début de tournage ### Samedi 18 et dimanche 19 octobre _(horaire à venir)_ * Tournage, montage et post production des films ### Dimanche, fin d’après midi,18h * Projection des films à l’Espace Signoret

ouvert à tous

Le Centre culturel Château Palmer ouvre ses portes pour un événement unique : un marathon de 48 heures de cinéma!

Centre culturel Château Palmer Rue Aristide Briand, 33150 Cenon Cenon Gironde



2021-10-15T18:00:00 2021-10-15T20:30:00;2021-10-16T10:00:00 2021-10-16T18:00:00;2021-10-17T10:00:00 2021-10-17T18:00:00;2021-10-17T18:00:00 2021-10-17T20:00:00