Indre Le stage international est unique dans ses propositions : 24 disciplines, 35 professeurs à la renommée internationale, 4 niveaux, une vie non stop avec des concerts chaque soir. A Châteauroux, il n’y a pas de barrière de la langue, la danse fonctionne comme un langage universel : Modern’jazz, Danse classique, Capoeira, Tango Argentin, Hip-hop, Salsa, Claquettes, Chant, Danse contemporaine, Danse Africaine, Flamenco, Danse Indienne, Ragga Jam… C’est un véritable parfum de « Fame » qui embaume Châteauroux durant l’été ! Ce festival unique en France réunit plus de 650 danseurs venus du monde entier ! 24 disciplines de danse sont dispensées par des professeurs de renommée internationale. Au cœur de l’été, le festival anime chaque soir le centre-ville de Châteauroux avec une programmation actuelle et éclectique. +33 2 54 34 10 74 Michel Jamoneau

