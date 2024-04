48ème Ronde de la Durance Parking des écoles Lambesc, samedi 21 septembre 2024.

La Ronde de la Durance est l’un des plus anciens rallyes de la région, comptant pour la Coupe de France des Rallyes, le Challenge du Comité PACA et le challenge PACA « Jeune espoir rallye ».

Organisée par l’association Sportive Automobile Roque et Durance, en partanariat avec L’Ecurie Aurélienne Lambescaine.



130 équipages s’affrontent sur les routes très techniques, entre Lambesc, Charleval et La Roque d’Anthéron. Les véhicules peuvent être vus au stands techniques se trouvant Place des Etats-Généraux, à Lambesc. .

Parking des écoles Avenue Jules Ferry

Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

