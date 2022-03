48ème Randonnée des Colettes Bellenaves Bellenaves Catégories d’évènement: Allier

Bellenaves

48ème Randonnée des Colettes Bellenaves, 6 mars 2022, Bellenaves. 48ème Randonnée des Colettes Bellenaves

2022-03-06 – 2022-03-06

Bellenaves Allier Bellenaves 5 circuits pédestre de 5 à 32 km et 1 circuit VTT de 45 km avec vue sur le château de Veauce.

Ravitaillement sur tous les parcours sauf celui de 5 km. +33 4 70 58 39 75 Bellenaves

dernière mise à jour : 2022-02-04 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Bellenaves Autres Lieu Bellenaves Adresse Ville Bellenaves lieuville Bellenaves Departement Allier

Bellenaves Bellenaves Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bellenaves/

48ème Randonnée des Colettes Bellenaves 2022-03-06 was last modified: by 48ème Randonnée des Colettes Bellenaves Bellenaves 6 mars 2022 Allier Bellenaves

Bellenaves Allier