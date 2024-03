48ÈME FÊTE HISTORIQUE DE LA COCAGNE VILLAGE Saint-Félix-Lauragais, dimanche 31 mars 2024.

Venez traverser les siècles le temps d’une fête !

Et la Fête de La COCAGNE 2024, c’est quand ? Le dimanche 31 Mars 2024 entre 10h00 et 19h00.

A ce sujet, nous rappelons que l’entrée est gratuite à tous les habitants de la commune, sur

présentation d’un justificatif bien entendu. Nous vous y attendons …

Découvrez les balades à dos d’ânes, le tir à l’arc, les jeux en bois, la mini ferme, le manège de Nancy, le mât de Cocagne, les crinières d’Evol. Venez écouter les Echos du pays d’Autan, le groupe Clan Clan, l’accordéon d’Antan, les Tambores d’Alegria, la roulotte et les chants basques avec Hegalda. Dansez avec le Quadrille de la Belle Epoque, la bourrée de l’Aubrac et les danses basques avec Hegalda. Admirez les spectacles de marionnettes avec la Cie Polisson, le spectacle de magie, les expositions, les démonstrateurs, les artisans, les défilés, les campements médiévaux avec Harlequin et les Lions de guerre. Et bien sûr, retrouvez vos guides préférés Cunégonde, Mlle Sophie et Gédéon au château de Saint-Félix-Lauragais. Ils vous mèneront dans les espaces fermés du château. Vous verrez, cette année encore, ce sera une Cocagne Magique en Mouvements !!!

Animations médiévales toute la journée.

Restauration et buvette sur place. 88 8 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-31 10:00:00

fin : 2024-03-31 18:00:00

VILLAGE Place Guillaume de Nogaret

Saint-Félix-Lauragais 31540 Haute-Garonne Occitanie fabrechr@hotmail.com

