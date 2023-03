48ème Fête de la choucroute-Sürkrütfecht Krautergersheim Catégories d’Évènement: 67880

67880 EUR Soirée avec orchestre le samedi. Le dimanche dès 10h marché avec près de 70 exposants locaux. Animation et restauration sous chapiteau avec orchestre, Cortège avec groupes folkloriques, chars et fanfares à 15h, l’après-midi démonstration de coupe de choux. Informations en mairie de Krautergersheim au 03 88 95 78 78. Réservation des repas en ligne https://www.capitale-de-la-choucroute.fr/billetterie-et-tarifs/ Soirée avec orchestre samedi. Dimanche dès 10h marché avec près de 70 exposants locaux. Animation et restauration sous chapiteau avec orchestre. Cortège avec groupes folkloriques à 15h, démonstration de coupe de choux. +33 3 88 95 78 78 Krautergersheim

