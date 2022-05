48ème Festival de Gannat – Les Cultures du Monde Gannat Catégories d’évènement: Allier

2022-07-27 – 2022-07-31

Gannat 03800 Durant 5 jours et 5 soirées, il invite le public à un voyage artistique : entre musique, danse, gastronomie, artisanat, le patrimoine de nos territoires et les richesses culturelles du Monde seront au rendez-vous de cet événement emblématique. informations@gannat.com +33 4 70 90 66 30 http://www.lesculturesdumonde.org/ Gannat

