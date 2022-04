48ème Brevet du Randonneur Cévenol Génolhac, 22 mai 2022, Génolhac.

2022-05-22 – 2022-05-22

Génolhac Gard

Pour ce 48ème BRC, nous vous invitons le dimanche 22 mai 2022 à Génolhac, au pied du Mont Lozère.Cette journée s’adresse à tous les amoureux de la Nature que vous soyez randonneur ou Vttistes débutant ou confirmé. Le but de ce rassemblement est de partager ensemble des moments conviviaux autour de la pratique sportive du VTT, de la randonnée ou encore de la course d’orientation.Vous serez accueillis le matin avec le café et le sourire pour un départ en balade matinal ! Plusieurs parcours de longueur et de difficulté variées vous seront proposées.3 circuits randonnée : – Le circuit “Chemin pour tous” est idéal pour les familles et les néo-randonneurs, avec une distance de 10km pour 450m de dénivelé- Le circuit sportif 1 vous permettra de confronter votre forme physique à une randonnée de 17km pour 875m de dénivelé- Enfin le circuit sportif 2 est à réserver aux marcheurs aguerris en bonne forme physique car il vous faudra parcourir 21km pour 1100m de dénivelé !3 circuits VTT : – 27km pour 1000m de dénivelé- 25km pour 1200m de dénivelé- Et pour les plus aguerris 40 à 45km (selon si vous prenez l’option détour) pour 1800m de dénivelé/! Pour des raisons de sécurité le port du casque sera obligatoire pour l’inscription et sur la totalité des parcours 3 circuits orientation (recherche de balises) : – Un circuit d’initiation, accompagné par un organisateur- Un circuit court pour tester vos connaissances techniques,10km, pour 500m de dénivelé- Un circuit long où vous devrez à la fois utiliser votre tête pour analyser finement la carte et vos jambes pour réussir à dénicher chaque balise aux détours des particularités du site, 20km pour 1200m de dénivelé/! Pour des raisons de sécurité sur les circuits de CO, l’inscription se fera uniquement par binômes. Les départs se feront entre 7h30 et 9h pour les plus longs circuits, et à 11h pour les autres.Les inscriptions ne se feront que sur place.A votre arrivée vous pourrez vous rafraichir avec les boissons qui vous seront proposées par les bénévoles. Dans le but d’intégrer une démarche plus responsable, il n’y aura pas de verre jetables, des écocups vous seront proposées avec une caution d’1 euros, sinon vous pouvez venir avec votre plus beau mug !Sur place vous pourrez aussi profiter du marché local et remplir votre panier de délicieux produits du terroir, profiter de l’hospitalité cévenole ou encore participer à la tombola du BRC qui est gratuite !*Infos pratiques :- Rendez-vous le Dimanche 22 Mai 2022- Où? : Génolhac- Quand? : Les premiers départs se font entre 7h30 et 9h30, 11h00 pour les suivants- Tarifs : 6€, VTT 7€, FFRP 5€ ; FFCAM 3€ ; gratuit -12 ans- Inscriptions sur place uniquement- Informations complémentaires auprès du Club Alpin Français Nîmes-Cévennes, par téléphone au 07 85 69 23 96 ou sur leur site internet : https://nimes.ffcam.fr/brc-brevet-des-randonneurs-cevenols.html

+33 7 85 69 23 96

