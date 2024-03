48E FESTIVAL MUSIQUES METISSES – 1 JOUR – 1 JOUR ESPLANADE DES CHAIS MAGELIS Angouleme, mercredi 5 juin 2024.

Evènement incontournable depuis plus de 47 ans, le festival Musiques Métisses fait rayonner les artistes de la scène mondiale et continue d’être à l’affût de nouveaux talents ou de talents confirmés en explorant la planète à la recherche de nouvelles pépites. Pendant trois jours, du 6 au 8 juin 2024, le monde débarque à Angoulême: trois jours de diversité, de fête et de métissage en bordure de Charente! Concerts, rencontres littéraires, animations jeune public,spectacle et animations jeune public, projections cinématographiques,exposition…le festival Musiques Métisses propose tous les ingrédients pour vivre une expérience unique. Un voyage au-delà des frontières et des genres qui invite à coup sûr à cultiver sa curiosité. GRATUIT POUR LES MOINS DE 15 ANS. Parking PMR- Parking Vélo- Parking voitures à proximité – Navettes Bus retour gratuites. TOUS LES BILLETS SONT A ECHANGER À L’ENTRÉE DU FESTIVAL AU STAND PREVENTES . OUVERTURE DES PORTES : Jeudi 6 juin : 19H00Vendredi 7 juin : 18H00Samedi 8 juin: 16H00PROGRAMMATION : JEUDI 6 JUIN :THE CONGOS & THE GLADIATORS 47 SOULDJ KOYLAPARESSVENDREDI 7 JUIN : FLAVIA COELHO OUMOU SANGAREMOONLIGHT BENJAMINORIANE LACAILLEKAYA BYINSHIIDJ PEDROLINOSAMEDI 8 JUIN : SHANTELPUERTO CANDELARIAELYSIAN FIELDSLADANIVABALIMAYA PROJECTOPSA DEHELIBENKADI FAMILY

Tarif : 26.00 – 30.20 euros.

Début : 2024-06-06 à 00:00

ESPLANADE DES CHAIS MAGELIS 3 Rue de la charente 16000 Angouleme 16