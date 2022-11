48e édition Marche des 7 Collines Iguerande Iguerande Catégories d’évènement: IGUERANDE

Sane-et-Loire

Saône-et-Loire

48e édition Marche des 7 Collines Iguerande, 8 octobre 2023, Iguerande. 48e édition Marche des 7 Collines

Salle des Fêtes Iguerande Sane-et-Loire

2023-10-08 08:00:00 – 2023-10-08 Iguerande

Sane-et-Loire Iguerande Arpentez les collines du brionnais avec ses montées courtes mais drues ! Profitez de notre belle campagne typique. Vous aurez le choix entre des parcours pédestres de 5-8-13-17-22 km et un parcours VTT de 38 km.

Ravitaillements conviviaux sur tous les parcours, crêpe et soupe offerts à l’arrivée. geramatu@wanadoo.fr +33 3 85 84 08 07 Iguerande

dernière mise à jour : 2022-11-24 par

Détails Catégories d’évènement: IGUERANDE, Sane-et-Loire, Saône-et-Loire Autres Lieu Iguerande Adresse Salle des Fêtes Iguerande Sane-et-Loire Ville Iguerande lieuville Iguerande Departement Sane-et-Loire

Iguerande Iguerande Sane-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/iguerande/

48e édition Marche des 7 Collines Iguerande 2023-10-08 was last modified: by 48e édition Marche des 7 Collines Iguerande Iguerande 8 octobre 2023 Iguerande Salle des Fêtes Iguerande Sane-et-Loire Salle des Fêtes Iguerande Saône-et-Loire Sane-et-Loire Saône-et-Loire

Iguerande Sane-et-Loire