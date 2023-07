Stage – Arts du cirque et relaxation 489 chemin de la vallée Fleurac, 14 août 2023, Fleurac.

Fleurac,Dordogne

Exercices et jeux effectués en pleine nature. Pour les enfants de 6 à 10 ans. Sur inscription..

2023-08-14 fin : 2023-08-18 12:00:00. EUR.

489 chemin de la vallée

Fleurac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Exercises and games in the great outdoors. For children aged 6 to 10. Registration required.

Ejercicios y juegos al aire libre. Para niños de 6 a 10 años. Inscripción obligatoria.

Übungen und Spiele, die in der freien Natur durchgeführt werden. Für Kinder von 6 bis 10 Jahren. Nach Anmeldung.

Mise à jour le 2023-07-05 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère