Matinée boudin, vente et présentation de nos produits festifs 4860 Route de Loriol Grane, 16 décembre 2023, Grane.

Grane,Drôme

Venez réveiller vos papilles: boudin, foie gras de canard mi-cuit, pâté croûte fourré au foie gras, caillette châtaigne, boudin blanc, vin. Sur place: Planche festive, planche de charcuterie. Idées cadeaux : bons cadeaux, cadeaux gourmands..

2023-12-16 09:30:00 fin : 2023-12-16 13:00:00. .

4860 Route de Loriol Boutique de Matt’ et Lili

Grane 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come awaken your taste buds: black pudding, semi-cooked duck foie gras, pâté croûte filled with foie gras, chestnut caillette, white pudding, wine. On site: Festive board, charcuterie board. Gift ideas: gift vouchers, gourmet gifts.

Venga a tentar a su paladar: morcilla, foie gras de pato semicocido, croûte de paté relleno de foie gras, caillette de castañas, pudin blanco, vino. En el restaurante: Plato festivo, tabla de embutidos. Ideas para regalar: cheques regalo, regalos gourmet.

Wecken Sie Ihre Geschmacksknospen: Blutwurst, halbgegarte Entenleber, mit Foie gras gefüllte Pastete, Kastanienquark, Weißwurst, Wein. Vor Ort: Festliche Platte, Wurstplatte. Geschenkideen: Geschenkgutscheine, Feinschmeckergeschenke.

Mise à jour le 2023-11-22 par Office de Tourisme du Val de Drôme