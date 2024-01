Lecture | Les livres c’est bon pour les bébés 486 Rue de la Paix Saint-Vaast-lès-Mello, samedi 23 mars 2024.

Saint-Vaast-lès-Mello Oise

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 10:00:00

fin : 2024-03-23 11:00:00

Les livres sont porteurs d’images et de mots. Deux des principaux “outils” des bébés humains pour découvrir leur monde et apprendre à y grandir. C’est pourquoi la médiathèque propose ces temps privilégiés, réservés aux 0-3 ans et leurs accompagnants. Gratuit. Durée: 1h

RDV au Pôle Louise Michel 481 rue de la Paix 60660 Saint-Vaast-lès-Mello

Renseignements à la médiathèque au 03 44 27 39 11 ou par mail mediatheque@saintvaastlesmello.fr

486 Rue de la Paix

Saint-Vaast-lès-Mello 60660 Oise Hauts-de-France



