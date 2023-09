Lecture | Les livres c’est bon pour les bébés 486 Rue de la Paix Saint-Vaast-lès-Mello, 21 octobre 2023, Saint-Vaast-lès-Mello.

Saint-Vaast-lès-Mello,Oise

Les livres sont porteurs d’images et de mots. Deux des principaux “outils” des bébés humains pour découvrir leur monde et apprendre à y grandir. C’est pourquoi la médiathèque propose ces temps privilégiés, réservés aux 0-3 ans et leurs accompagnants. Gratuit. Durée: 1h.

2023-10-21

486 Rue de la Paix

Saint-Vaast-lès-Mello 60660 Oise Hauts-de-France



Books are the bearers of images and words. Two of the main ?tools? used by human babies to discover their world and learn to grow into it. That’s why the media library is offering these special times, reserved for 0-3 year olds and their carers. Free admission. Duration: 1 hour

Los libros son portadores de imágenes y palabras. Son dos de las principales herramientas que utilizan los bebés para descubrir su mundo y aprender a crecer en él. Por eso, la biblioteca multimedia ofrece estos horarios especiales, reservados a los niños de 0 a 3 años y a sus cuidadores. Entrada gratuita. Duración: 1 hora

Bücher sind Träger von Bildern und Wörtern. Sie sind zwei der wichtigsten Werkzeuge für Babys, um ihre Welt zu entdecken und zu lernen, darin zu wachsen. Aus diesem Grund bietet die Mediathek diese besonderen Veranstaltungen für Kinder von 0-3 Jahren und ihre Begleitpersonen an. Die Teilnahme ist kostenlos. Dauer: 1 Stunde

