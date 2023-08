Apéro blason 486 Rue de la Paix Saint-Vaast-lès-Mello, 6 octobre 2023, Saint-Vaast-lès-Mello.

Saint-Vaast-lès-Mello,Oise

A la découverte de l’art du blason, ses codes, son lexique. Venez participer au choix d’un blason pour le village. Rencontre animée par Vincent Dargery, passionné d’héraldique. Gratuit sur réservation a la médiathèque de Saint-vaast-les-mello. Apportez une douceur à partager..

2023-10-06 fin : 2023-10-06 20:00:00

486 Rue de la Paix

Saint-Vaast-lès-Mello 60660 Oise Hauts-de-France



Discover the art of the coat of arms, its codes and lexicon. Come and take part in choosing a coat of arms for the village. Hosted by heraldry enthusiast Vincent Dargery. Free with reservation at the Saint-vaast-les-mello media library. Bring a sweet to share.

Descubra el arte del blasón, sus códigos y su léxico. Venga y ayude a elegir un escudo de armas para el pueblo. Organizado por Vincent Dargery, aficionado a la heráldica. Gratuito previa reserva en la mediateca de Saint-vaast-les-mello. Traiga un dulce para compartir.

Entdecken Sie die Kunst des Wappenmachens, seine Codes und sein Lexikon. Nehmen Sie an der Wahl eines Wappens für das Dorf teil. Das Treffen wird von Vincent Dargery, einem passionierten Heraldiker, geleitet. Kostenlos mit Reservierung in der Mediathek von Saint-vaast-les-mello. Bringen Sie etwas Süßes zum Teilen mit.

Mise à jour le 2023-08-28 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Office de Tourisme Creil Sud Oise