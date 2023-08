Fête des associations de Saint-Vaast-lès-Mello 486 Rue de la Paix Saint-Vaast-lès-Mello, 9 septembre 2023, Saint-Vaast-lès-Mello.

Saint-Vaast-lès-Mello,Oise

Le samedi 9 septembre, de 10h à 18h, venez découvrir l’objet et les activités proposées par les associations de Saint-Vaast-lès-Mello.

A cette occasion, la médiathèque ouvrira sa zone de livres échanges. Gratuit. Pour toute la famille..

2023-09-09 fin : 2023-09-09 18:00:00. 0 .

486 Rue de la Paix

Saint-Vaast-lès-Mello 60660 Oise Hauts-de-France



On Saturday September 9, from 10am to 6pm, come and discover the products and activities offered by Saint-Vaast-lès-Mello’s associations.

On this occasion, the media library will open its book exchange area. Free admission. For the whole family.

El sábado 9 de septiembre, de 10.00 a 18.00 horas, venga a descubrir el trabajo y las actividades que ofrecen las asociaciones de Saint-Vaast-lès-Mello.

La mediateca abrirá también su espacio de intercambio de libros. Entrada gratuita. Para toda la familia.

Am Samstag, den 9. September, können Sie von 10 bis 18 Uhr das Objekt und die Aktivitäten entdecken, die von den Vereinen in Saint-Vaast-lès-Mello angeboten werden.

Bei dieser Gelegenheit wird die Mediathek ihren Bereich für Büchertausch öffnen. Die Teilnahme ist kostenlos. Für die ganze Familie.

Mise à jour le 2023-08-28 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Office de Tourisme Creil Sud Oise