Exposition | Bassin de pierre, bassin de vies 486 Rue de la Paix Saint-Vaast-lès-Mello, 1 septembre 2023, Saint-Vaast-lès-Mello.

Saint-Vaast-lès-Mello,Oise

Du 1er au 30 septembre, l’exposition « Bassin de pierre, bassin de vies » créée par la Maison de la Pierre sera exposée au Pôle Louise Michel à Saint-Vaast-lès-Mello. Près de 100 reproductions de cartes postales anciennes commentées et détaillées autour de 4 thèmes. Accès libre et gratuit..

2023-09-01 fin : 2023-09-30

486 Rue de la Paix

Saint-Vaast-lès-Mello 60660 Oise Hauts-de-France



From September 1 to 30, the « Bassin de pierre, bassin de vies » exhibition created by the Maison de la Pierre will be on show at the Pôle Louise Michel in Saint-Vaast-lès-Mello. Nearly 100 reproductions of old postcards with commentary and details on 4 themes. Free admission.

Del 1 al 30 de septiembre, la exposición « Bassin de pierre, bassin de vies », creada por la Maison de la Pierre, se presenta en el Pôle Louise Michel de Saint-Vaast-lès-Mello. Cerca de 100 reproducciones de postales antiguas comentadas y detalladas sobre 4 temas. Entrada gratuita.

Vom 1. bis 30. September wird die von der Maison de la Pierre erstellte Ausstellung « Bassin de pierre, bassin de vies » im Pôle Louise Michel in Saint-Vaast-lès-Mello ausgestellt. Fast 100 Reproduktionen alter Postkarten, die zu vier Themen kommentiert und detailliert beschrieben werden. Freier Zugang und kostenlos.

Mise à jour le 2023-08-25 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Office de Tourisme Creil Sud Oise