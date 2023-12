Lecture | Partageons nos joies de lire 486 Rue de la Paix Saint-Vaast-lès-Mello, 16 décembre 2023, Saint-Vaast-lès-Mello.

Saint-Vaast-lès-Mello Oise

Début : 2023-12-16 17:00:00

fin : 2023-12-16 18:30:00

Un samedi par mois, après la fermeture de la médiathèque, venez échanger ou vous donner envie en écoutant les autres autour d’un thé, d’un café.

Ce nouveau rendez-vous de la médiathèque (qui n’a pas encore de nom, celui-ci sera à inventer par les participant·es) se veut convivial, simple, décontracté et vraiment ouvert à tous dès 16 ans.

Son but ?

Rendre la lecture contagieuse, permettre à toutes celles et ceux qui s’intéressent de près ou de loin aux livres et à la lecture de se rencontrer, de se connaître.

C’est aussi un moyen d’enrichir le choix de livres de la médiathèque.

Pour y participer, il suffit juste d’y venir :

Nul besoin de s’inscrire

Aucun engagement à participer régulièrement (vous venez quand ça vous chante)

Nul obligation d’avoir lu quoi que ce soit (sinon comment augmenter le nombre de lecteur·ices ?)

Nul obligation non plus de prendre la parole pendant ce temps d’échange (vous pouvez venir pour seulement écouter)

Les prochaines dates:

Samedi 30 septembre 2023

Samedi 21 octobre 2023

Samedi 18 novembre 2023

Samedi 16 décembre 2023

Rensez-vous à la Médiathèque de Saint-Vaast-lès-Mello

Pôle Louise Michel

486, rue de la Paix 60660 Saint-Vaast-lès-Mello

Renseignements à la médiathèque : 03 44 27 39 11 / mediatheque@saintvaastlesmello.fr

486 Rue de la Paix

Saint-Vaast-lès-Mello 60660 Oise Hauts-de-France



