Le cuir des Anges 485 rue Jules Védrines Bretteville-sur-Odon, 18 mai 2023, Bretteville-sur-Odon.

Bretteville-sur-Odon,Calvados

Exposition sur l’évolution des blousons de vol des aviateurs. La première partie de l’exposition retrace l’évolution des blousons de vol depuis les années 30 (Saint – Exupéry,….) jusqu’à celui porté par l’astronaute Thomas Pesquet en passant par un clin d’œil à celui porté par l’acteur Tom Cruise dans le film Top Gun. La seconde partie réunit tous les blousons des pilotes portés par les unités Américaines pendant la seconde guerre mondiale et dont un avion s’est écrasé en Bretagne et un parallèle est fait avec ceux de Normandie. La visite est comprise dans l’achat d’un billet d’entrée pour le D-Day Wings Museum soit 9 € pour un adulte et 7 € pour un enfant de 7 à 15ans..

Vendredi 2023-05-18 10:00:00 fin : 2023-08-31 18:00:00. .

485 rue Jules Védrines D-Day Wings Museum

Bretteville-sur-Odon 14760 Calvados Normandie



Exhibition on the evolution of the aviators’ flight jackets. The first part of the exhibition traces the evolution of flight jackets from the 1930s (Saint-Exupéry, etc.) to the one worn by astronaut Thomas Pesquet, with a nod to the one worn by actor Tom Cruise in the film Top Gun. The second part brings together all the jackets worn by American pilots during the Second World War, one of whose planes crashed in Brittany, and a parallel is drawn with those of Normandy. The visit is included in the purchase of a ticket for the D-Day Wings Museum, which is 9 ? for an adult and 7 ? for a child from 7 to 15 years old.

Exposición sobre la evolución de las chaquetas de vuelo de los aviadores. La primera parte de la exposición recorre la evolución de las chaquetas de vuelo desde los años 30 (Saint-Exupéry, etc.) hasta la que lleva el astronauta Thomas Pesquet, con un guiño a la que luce el actor Tom Cruise en la película Top Gun. La segunda parte reúne todas las chaquetas llevadas por los pilotos estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial, uno de cuyos aviones se estrelló en Bretaña, y se establece un paralelismo con los de Normandía. La visita está incluida en la compra de la entrada al Museo de las Alas del Día D, que cuesta 9 euros por adulto y 7 euros por niño de 7 a 15 años.

Ausstellung über die Entwicklung der Flugjacken von Fliegern. Der erste Teil der Ausstellung zeigt die Entwicklung der Fliegerjacken seit den 30er Jahren (Saint Exupéry, …) bis hin zu der vom Astronauten Thomas Pesquet getragenen Jacke und einer Anspielung auf die Jacke, die der Schauspieler Tom Cruise im Film Top Gun trug. Der zweite Teil zeigt alle Pilotenjacken, die von den amerikanischen Einheiten während des Zweiten Weltkriegs getragen wurden und von denen ein Flugzeug in der Bretagne abgestürzt ist, sowie eine Parallele zu denen in der Normandie. Die Besichtigung ist im Kauf einer Eintrittskarte für das D-Day Wings Museum enthalten und kostet 9 ? für einen Erwachsenen und 7 ? für ein Kind von 7 bis 15 Jahren.

Mise à jour le 2023-06-29 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité