Manoir de Bellevue, Journées Européennes du Patrimoine 2023 481 Route d’Yvetot Louvetot, 16 septembre 2023, Louvetot.

Louvetot,Seine-Maritime

Visite guidée du manoir de Bellevue, ancien émetteur de Radio Normandie

Samedi 16 septembre 2023 – 10h-10h30 ; 11h-12h ; 14h-14h30 ; 15h-15h30 ; 16h-16h30 ; 17h-17h30 ; 18h-18h30

Dimanche 17 septembre 2023 – 14h30-15h ; 15h30-16h ; 16h30-17h ; 17h30-18h30

Visite du studio d’enregistrement de Phare FM Haute Normandie et du site. Les dispositions législatives qui régissent l’usage du patrimoine hertzien est présenté (ARCOM, FSER, Loi de 1986).

Exposition, l’ancien centre émetteur de Radio Normandie a été construit en 1935 dans un parc de 3ha. Ce manoir d’inspiration anglaise a été détruit et incendié pendant la seconde guerre mondiale. Il a été reconstruit et, clin d’oeil à son passé, abrite de nouveau un centre d’émission radio.

Guided tour of the Manoir de Bellevue, former Radio Normandie transmitter

Saturday September 16, 2023 – 10h-10h30 ; 11h-12h ; 14h-14h30 ; 15h-15h30 ; 16h-16h30 ; 17h-17h30 ; 18h-18h30

Sunday September 17, 2023 – 2:30-3pm; 3:30-4pm; 4:30-5pm; 5:30-6:30pm

Tour of the Phare FM Haute Normandie recording studio and site. The legislative provisions governing the use of radio heritage are presented (ARCOM, FSER, Law of 1986).

The former Radio Normandie transmitter center was built in 1935 in a 3-hectare park. This English-inspired manor house was destroyed and burnt down during the Second World War. It has now been rebuilt and, in a nod to its past, once again houses a radio broadcasting center.

saturday 16 from 10am to 12pm, from 2pm to 6:30pm, Sunday 17 from 2:30pm to 6:30pm

Visita guiada al Manoir de Bellevue, antigua emisora de Radio Normandie

Sábado 16 de septiembre de 2023 – 10.00-10.30 h; 11.00-12.00 h; 14.00-14.30 h; 15.00-15.30 h; 16.00-16.30 h; 17.00-17.30 h; 18.00-18.30 h

Domingo 17 de septiembre de 2023 – 14.30-15.00 h; 15.30-16.00 h; 16.30-17.00 h; 17.30-18.30 h

Visita del estudio de grabación y de las instalaciones de Phare FM Haute Normandie. Presentación de las disposiciones legislativas que rigen la utilización del patrimonio radiofónico (ARCOM, FSER, Ley de 1986).

El antiguo centro de transmisión de Radio Normandie se construyó en 1935 en 3 hectáreas de parque. Esta casa solariega de estilo inglés fue destruida e incendiada durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora ha sido reconstruida y, en un guiño a su pasado, alberga de nuevo un centro de radiodifusión.

sábado 16, de 10.00 a 12.00 h. y de 14.00 a 18.30 h. Domingo 17, de 14.30 a 18.30 h

Führung durch das Manoir de Bellevue, den ehemaligen Sender von Radio Normandie

Samstag, 16. September 2023 – 10h-10h30; 11h-12h; 14h-14h30; 15h-15h30; 16h-16h30; 17h-17h30; 18h-18h30?

Sonntag, 17. September 2023 ? 14:30-15:00 Uhr; 15:30-16:00 Uhr; 16:30-17:00 Uhr; 17:30-18:30 Uhr

Besichtigung des Aufnahmestudios von Phare FM Haute Normandie und des Geländes. Die gesetzlichen Bestimmungen, die die Nutzung des terrestrischen Erbes regeln, werden vorgestellt (ARCOM, FSER, Gesetz von 1986).

Ausstellung, das ehemalige Sendezentrum von Radio Normandie wurde 1935 in einem 3 ha großen Park errichtet. Das englisch inspirierte Herrenhaus wurde während des Zweiten Weltkriegs zerstört und niedergebrannt. Es wurde wieder aufgebaut und beherbergt – als Reminiszenz an seine Vergangenheit – wieder eine Radio-Sendeanlage.

samstag, 16. von 10.00 bis 12.00 Uhr, von 14.00 bis 18.30 Uhr, Sonntag, 17. von 14.30 bis 18.30 Uhr

