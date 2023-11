Les Vergers de Gallerand fêtent noël ! 480 Rue du Bouzeau Chilleurs-aux-Bois, 23 décembre 2023, Chilleurs-aux-Bois.

Chilleurs-aux-Bois,Loiret

Les Vergers de Gallerand fêtent Noël et proposent un marché de produits locaux et de saison : Jus de pomme, pommes, Rhubar’Bulle, conserves, glaces, fromages, miel, volailles et charcuterie….

2023-12-23 fin : 2023-12-23 12:30:00. .

480 Rue du Bouzeau

Chilleurs-aux-Bois 45170 Loiret Centre-Val de Loire



Les Vergers de Gallerand are celebrating Christmas with a market of local and seasonal products: apple juice, apples, Rhubar’Bulle, preserves, ice creams, cheeses, honey, poultry and charcuterie…

Les Vergers de Gallerand celebran la Navidad con un mercado de productos locales y de temporada: zumo de manzana, manzanas, Rhubar’Bulle, conservas, helados, quesos, miel, aves y embutidos…

Les Vergers de Gallerand feiern Weihnachten und bieten einen Markt mit lokalen und saisonalen Produkten an: Apfelsaft, Äpfel, Rhubar’Bulle, Konserven, Eis, Käse, Honig, Geflügel und Wurstwaren…

Mise à jour le 2023-11-21 par OT GRAND PITHIVERAIS