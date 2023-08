Portes ouvertes aux vergers de Gallerand 480 Rue du Bouzeau Chilleurs-aux-Bois Catégories d’Évènement: Chilleurs-aux-Bois

Loiret Portes ouvertes aux vergers de Gallerand 480 Rue du Bouzeau Chilleurs-aux-Bois, 9 septembre 2023, Chilleurs-aux-Bois. Chilleurs-aux-Bois,Loiret .

2023-09-09 fin : 2023-09-09 18:00:00. .

480 Rue du Bouzeau

Chilleurs-aux-Bois 45170 Loiret Centre-Val de Loire

Mise à jour le 2023-08-26 par OT GRAND PITHIVERAIS Détails Catégories d’Évènement: Chilleurs-aux-Bois, Loiret Autres Lieu 480 Rue du Bouzeau Adresse 480 Rue du Bouzeau Ville Chilleurs-aux-Bois Departement Loiret Lieu Ville 480 Rue du Bouzeau Chilleurs-aux-Bois latitude longitude 48.06072;2.19269

480 Rue du Bouzeau Chilleurs-aux-Bois Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chilleurs-aux-bois/