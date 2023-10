Film : Le Petit Suisse 480 rue des Thermes Capvern, 20 octobre 2023, Capvern.

Capvern,Hautes-Pyrénées

Dans le cadre International Freeride Film Festival, projection du film « Le Petit Suisse »

Dans le bassin de l’Edenvik alimentée à 33°, une immersion fantastique où vous regardez le film en maillot de bain dans l’eau avec une coupe de champagne.

Ce film est l’histoire d’un jeune prodige suisse, Maxime Chabloz. Un récit sportif, au cœur de sa conquête de titres mondiaux dans deux sports complètement opposés : le ski et le kite-surf. Mais c’est aussi une histoire humaine, sensible et intime, au plus près de la vie et des émotions d’un jeune homme à la poursuite de son rêve..

480 rue des Thermes CAPVERN LES BAINS

Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie



As part of the International Freeride Film Festival, screening of the film « Le Petit Suisse »

In the Edenvik pool, fed at 33°, a fantastic immersion where you watch the film in a swimsuit in the water with a glass of champagne.

The film is the story of a young Swiss prodigy, Maxime Chabloz. It’s a sporting story, at the heart of his conquest of world titles in two completely opposite sports: skiing and kite-surfing. But it is also a human story, sensitive and intimate, as close as possible to the life and emotions of a young man in pursuit of his dream.

En el marco del Festival Internacional de Cine Freeride, proyección de la película « Le Petit Suisse »

En la piscina de Edenvik, alimentada a 33°, una inmersión fantástica en la que se ve la película en bañador dentro del agua con una copa de champán.

Esta película es la historia de un joven prodigio suizo, Maxime Chabloz. Es una historia deportiva, en el centro de su conquista de títulos mundiales en dos deportes completamente opuestos: el esquí y el kitesurf. Pero también es una historia humana, sensible e íntima, lo más cercana posible a la vida y las emociones de un joven que persigue su sueño.

Im Rahmen des International Freeride Film Festival, Vorführung des Films « Der kleine Schweizer »

Im Becken des mit 33° C gespeisten Edenvik, ein fantastisches Eintauchen, bei dem Sie den Film in Badehose im Wasser mit einem Glas Champagner anschauen.

Der Film ist die Geschichte eines jungen Schweizer Wunderkindes, Maxime Chabloz. Eine sportliche Geschichte, in der er Weltmeistertitel in zwei völlig gegensätzlichen Sportarten erobert: Skifahren und Kitesurfen. Aber es ist auch eine menschliche, sensible und intime Geschichte, die dem Leben und den Emotionen eines jungen Mannes auf der Jagd nach seinem Traum sehr nahe kommt.

