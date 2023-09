Vigne et patrimoine 480 Chemin du Sala Montfort-en-Chalosse, 30 septembre 2023, Montfort-en-Chalosse.

Montfort-en-Chalosse,Landes

Le temps d’une journée, ravivez la mémoire viticole de la Chalosse, rencontrez des vignerons d’hier et d’aujourd’hui, retrouvez des saveurs oubliées, laissez-vous guider par des passeurs d’histoire(s)…!.

2023-09-30 fin : 2023-09-30 18:00:00. .

480 Chemin du Sala Musée de la Chalosse

Montfort-en-Chalosse 40380 Landes Nouvelle-Aquitaine



For one day, revive the winegrowing memory of Chalosse, meet winegrowers past and present, rediscover forgotten flavors, let yourself be guided by the passers-by of history(s)…!

¡Por un día, reviva la memoria vitícola de Chalosse, conozca a viticultores de ayer y de hoy, redescubra sabores olvidados, déjese guiar por los viandantes de la historia…!

Lassen Sie einen Tag lang die Erinnerung an den Weinbau in Chalosse wieder aufleben, treffen Sie Winzer von gestern und heute, entdecken Sie vergessene Geschmäcker, lassen Sie sich von Geschichtsvermittlern führen…!

Mise à jour le 2023-09-27 par OT Terres de Chalosse