ARCHITECTURE ET PATRIMOINE DE MONTFORT, LES MAISONS DE RENE LADEÜX 480 chemin du Sala Montfort-en-Chalosse, 27 septembre 2023, Montfort-en-Chalosse.

Montfort-en-Chalosse,Landes

Conférence de Kévin LAUSSU, consultant historique, médiateur de l’architecture et du patrimoine

Spécialiste du patrimoine contemporain (XIXe et XXe siècle).

Il nous présentera l’architecture des Maisons de René LADEÜX à Montfort et dans les Landes

A 14h30 – Musée de la Chalosse – Montfort en Chalosse.

2023-09-27 fin : 2023-09-27 16:30:00. EUR.

480 chemin du Sala Musée de la Chalosse

Montfort-en-Chalosse 40380 Landes Nouvelle-Aquitaine



Lecture by Kévin LAUSSU, historical consultant, architecture and heritage mediator

Specialist in contemporary heritage (19th and 20th centuries).

He will present the architecture of René LADEÜX’s houses in Montfort and the Landes region

2.30pm – Musée de la Chalosse – Montfort en Chalosse

Conferencia de Kévin LAUSSU, consultor histórico, mediador en arquitectura y patrimonio

Especialista en patrimonio contemporáneo (siglos XIX y XX).

Presentará la arquitectura de las casas de René LADEÜX en Montfort y en la región de las Landas

14.30 h – Museo de la Chalosse – Montfort en Chalosse

Vortrag von Kévin LAUSSU, historischer Berater, Vermittler von Architektur und Kulturerbe

Spezialist für zeitgenössisches Kulturerbe (19. und 20. Jahrhundert).

Er wird uns die Architektur der Häuser von René LADEÜX in Montfort und in den Landes vorstellen

Um 14:30 Uhr – Musée de la Chalosse – Montfort en Chalosse

Mise à jour le 2023-09-19 par OT Terres de Chalosse