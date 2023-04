Raconte ! Ça me dit ! 480 Chemin du Sala, 8 avril 2023, Montfort-en-Chalosse.

Des histoires d’œufs : des gros, des petits, des marrons, des gris… Des histoires de poules, d’oiseaux et de… Mais d’ailleurs, quels animaux pondent des œufs ?

Après l’animation lecture:

– Une chasse aux œufs de Pâques

– Possibilité de visiter le musée gratuitement

Animation gratuite et sur inscription. Pour les enfants de 3 à 6ans..

480 Chemin du Sala Musée de la Chalosse

Montfort-en-Chalosse 40380 Landes Nouvelle-Aquitaine



Stories of eggs: big, small, brown, grey… Stories of chickens, birds and… But besides, which animals lay eggs?

After the reading animation:

– An Easter egg hunt

– Possibility to visit the museum for free

Free animation and on registration. For children from 3 to 6 years old.

Historias sobre huevos: grandes, pequeños, marrones, grises… Cuentos sobre gallinas, pájaros y… Por cierto, ¿qué animales ponen huevos?

Después de la animación a la lectura:

– Una búsqueda de huevos de Pascua

– Posibilidad de visitar el museo gratis

Animación gratuita y previa inscripción. Para niños de 3 a 6 años.

Geschichten über Eier: große, kleine, braune, graue… Geschichten von Hühnern, Vögeln und… Aber welche Tiere legen überhaupt Eier?

Nach der Leseanimation:

– Eine Jagd nach Ostereiern

– Möglichkeit, das Museum kostenlos zu besuchen

Kostenlose Animation mit Anmeldung. Für Kinder von 3 bis 6 Jahren.

