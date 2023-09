Get Focus en concert à la Ferme de Cabrières 480 Chemin De Cabrières Lambesc, 16 septembre 2023, Lambesc.

Lambesc,Bouches-du-Rhône

Get Focus est un quatuor talentueux qui propose des reprises de chansons pop, rock et reggae. Venez les découvrir ou redécouvrir en concert à la Ferme de Cabrières !.

2023-09-16 17:30:00 fin : 2023-09-16 . .

480 Chemin De Cabrières La Ferme de Cabrières

Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Get Focus is a talented quartet of pop, rock and reggae covers. Come and discover or rediscover them in concert at La Ferme de Cabrières!

Get Focus es un talentoso cuarteto de versiones de pop, rock y reggae. ¡Venga a descubrirlos o redescubrirlos en concierto en la Ferme de Cabrières!

Get Focus ist ein talentiertes Quartett, das Coverversionen von Pop-, Rock- und Reggae-Songs anbietet. Entdecken oder wiederentdecken Sie sie bei einem Konzert in der Ferme de Cabrières!

Mise à jour le 2023-09-11 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc