L’OFFICE DE TOURISME DE MONTPELLIER DÉBARQUE AU SOCIAL BAR 48 Square de la Babote Montpellier, 21 novembre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

L’Office de Tourisme de Montpellier célèbre la culture sous toutes ses formes avec son cycle culturel dans le cadre de la candidature de la ville en tant que Capitale Européenne de la Culture 2028 !.

2023-11-21 19:00:00 fin : 2023-11-21 20:30:00. .

48 Square de la Babote

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



Montpellier Tourist Office is celebrating culture in all its forms with its cultural cycle as part of the city’s bid to become European Capital of Culture 2028!

La Oficina de Turismo de Montpellier celebra la cultura en todas sus formas con su ciclo cultural, en el marco de la candidatura de la ciudad a Capital Europea de la Cultura 2028

Das Fremdenverkehrsamt von Montpellier feiert die Kultur in all ihren Formen mit seinem Kulturzyklus im Rahmen der Bewerbung der Stadt als Europäische Kulturhauptstadt 2028!

