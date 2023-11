Être architecte 48 Rue Victor Hugo Rouen, 26 janvier 2024, Rouen.

Rouen,Seine-Maritime

Rencontre métiers à destination des lycéens de Normandie

Le Forum ouvre ses portes aux lycéens attirés par l’architecture et leurs parents. Dans la fabrication de la ville de demain, le rôle de l’architecte évolue pour devenir un acteur de la transition climatique. Il existe plusieurs façons d’exercer ce métier exigeant et passionnant au sein de la maîtrise d’œuvre, venez rencontrer et dialoguer avec plusieurs architectes D.E.

…pour mieux comprendre leur quotidien professionnel, les outils utilisés, poser des questions sur leur formation et les compétences à acquérir…

BarMaN

La rencontre se poursuit pour ceux qui le veulent autour d’un verre.

L’équipe de la Maison de l’architecture de Normandie – le Forum vous donne rendez-vous pour le retour de son bar associatif en 2024 : le barMAN.

Vous n’avez pas le temps en semaine ? Venez un vendredi soir vous détendre en profitant des derniers jours de l’exposition et devenez membre du Forum.

De retour pour ce nouveau rendez-vous, c’est la brasserie locale Co-Kot’ qui aura le plaisir de vous servir !

La Manufacture d’Architecture.

Entrée gratuite. Nombre de place limité – inscription obligatoire en ligne ou par téléphone : 02 35 03 40 31.

2024-01-26 18:00:00 fin : 2024-01-26 22:00:00. .

48 Rue Victor Hugo

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie



Job fair for Normandy high school students

The Forum opens its doors to high school students interested in architecture and their parents. The role of the architect in building the city of tomorrow is evolving to become a key player in the climate transition. There are many ways to practice this demanding and exciting profession, and we invite you to meet and talk to several D.E. architects.

?to better understand their day-to-day work, the tools they use, and to ask questions about their training and the skills they need to acquire?

BarMaN

For those who wish, the meeting continues over a drink.

The team at the Maison de l?architecture de Normandie ? le Forum look forward to welcoming you back to their community bar in 2024: the barMAN.

No time during the week? Come along on a Friday evening, relax and enjoy the last days of the exhibition, and become a member of the Forum.

Local brasserie Co-Kot? will be back to serve you!

La Manufacture d?Architecture.

Free admission. Limited number of places? registration required online or by telephone: 02 35 03 40 31

Feria del empleo para estudiantes de secundaria en Normandía

El Foro abre sus puertas a los estudiantes de secundaria interesados en la arquitectura y a sus padres. El papel del arquitecto en la configuración de la ciudad del futuro está cambiando, y se está convirtiendo en un actor clave de la transición climática. Hay muchas maneras de ejercer esta profesión exigente y apasionante, y ven a conocer y hablar con varios arquitectos de D.E.

?para saber más sobre su trabajo diario, las herramientas que utilizan, y hacer preguntas sobre su formación y las competencias que necesitan adquirir?

BarMaN

Para quienes lo deseen, la reunión continúa tomando una copa.

El equipo de la Maison de l’architecture de Normandie – le Forum espera recibirle de nuevo en su bar comunitario en 2024: el barMAN.

¿No tiene tiempo entre semana? Venga un viernes por la noche, relájese y disfrute de los últimos días de la exposición, y conviértase en miembro del Forum.

La brasserie local Co-Kot? estará de nuevo a su servicio

La Manufacture d’Architecture.

Entrada gratuita. Plazas limitadas ? inscripción previa en línea o por teléfono: 02 35 03 40 31

Berufe-Treff für Gymnasiasten aus der Normandie

Das Forum öffnet seine Türen für Oberschüler, die sich für Architektur interessieren, und ihre Eltern. Bei der Gestaltung der Stadt von morgen entwickelt sich die Rolle des Architekten weiter und wird zu einem Akteur des Klimawandels. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, diesen anspruchsvollen und spannenden Beruf als Bauleiter auszuüben. Treffen Sie mehrere Architekten D.E. und sprechen Sie mit ihnen.

…um ihren Arbeitsalltag und die verwendeten Werkzeuge besser zu verstehen und Fragen zu ihrer Ausbildung und den zu erwerbenden Kompetenzen zu stellen…

BarMaN

Das Treffen wird für diejenigen, die es wünschen, bei einem Getränk fortgesetzt.

Das Team des Maison de l’architecture de Normandie ? le Forum lädt Sie zur Rückkehr seiner assoziativen Bar im Jahr 2024 ein: die BarMAN.

Sie haben unter der Woche keine Zeit? Kommen Sie an einem Freitagabend, entspannen Sie sich, genießen Sie die letzten Tage der Ausstellung und werden Sie Mitglied des Forums.

Die lokale Brauerei Co-Kot? wird Sie bei diesem neuen Termin bedienen

Die Architekturmanufaktur.

Der Eintritt ist frei. Begrenzte Anzahl an Plätzen – Anmeldung erforderlich (online oder telefonisch: 02 35 03 40 31)

