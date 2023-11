Cultive ta ville ! 48 Rue Victor Hugo Rouen, 3 janvier 2024, Rouen.

Rouen,Seine-Maritime

Ateliers archi-jeune de 7 à 12 ans (3h)

Agriculture urbaine – alimentation – aménagements – circuit court – culture – écoquartier – habitants – jardin partagé – réseaux – rue – urbanisme – ville…

Un atelier pour réfléchir ensemble aux problématiques concernant un acte quotidien : s’alimenter.

Les enfants seront amenés à repenser les modes de vie à l’échelle du quartier, un espace qui leur est familier. Ils questionneront leur quotidien et imagineront de nouvelles solutions au travers de concepts tels que les fermes urbaines, la réhabilitation des friches, ou encore la permaculture, afin de concevoir une ville imaginaire et productive à travers la réalisation de rendus d’architecture.

Atelier de réflexion, imaginé par la Maison de l’Architecture et de la Ville PACA.

Nombre de place limité – inscription obligatoire en ligne ou par téléphone : 02 35 03 40 31

Par : Marion Vandaele, médiatrice culturelle.

2024-01-03 14:00:00 fin : 2024-01-03 17:00:00. .

48 Rue Victor Hugo

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie



Archi-youth workshops for ages 7 to 12 (3h)

Urban agriculture ? food ? development ? short circuits ? culture ? eco-districts ? residents ? shared gardens ? networks ? streets ? urban planning ? cities?

A workshop to reflect together on issues concerning a daily act: eating.

Children will be encouraged to rethink lifestyles on the scale of the neighborhood, a space with which they are familiar. They will question their daily lives and come up with new solutions using concepts such as urban farms, brownfield redevelopment and permaculture, in order to design an imaginary, productive city through architectural renderings.

A workshop designed by the Maison de l’Architecture et de la Ville PACA.

Limited number of places ? registration required online or by telephone: 02 35 03 40 31

By: Marion Vandaele, cultural mediator

Talleres archi-juveniles para niños de 7 a 12 años (3h)

¿agricultura urbana? ¿alimentación? ¿desarrollo? ¿cortocircuitos? ¿cultura? ¿barrios ecológicos? ¿residentes? ¿huertos compartidos? ¿redes? ¿calle? ¿urbanismo? ¿ciudad?

Un taller para reflexionar juntos sobre las cuestiones relacionadas con el acto cotidiano de comer.

Se animará a los niños a replantearse su estilo de vida a escala de barrio, un espacio que les resulta familiar. Cuestionarán su vida cotidiana y propondrán nuevas soluciones basadas en conceptos como las granjas urbanas, la rehabilitación de terrenos baldíos y la permacultura, con el fin de diseñar una ciudad imaginaria y productiva a través de representaciones arquitectónicas.

Taller de reflexión organizado por la Maison de l’Architecture et de la Ville PACA.

Plazas limitadas ? inscripción previa en línea o por teléfono: 02 35 03 40 31

A cargo de: Marion Vandaele, mediadora cultural

Archi-Jugendliche Workshops von 7 bis 12 Jahren (3h)

Urbane Landwirtschaft ? Ernährung ? Baumaßnahmen ? kurze Wege ? Kultur ? Ökoquartier ? Bewohner ? Gemeinschaftsgarten ? Netzwerke ? Straße ? Stadtplanung ? Stadt ?

Ein Workshop, um gemeinsam über Probleme nachzudenken, die mit einer alltäglichen Handlung zu tun haben: sich zu ernähren.

Die Kinder werden dazu angehalten, ihre Lebensweise auf der Ebene des Stadtviertels, einem Raum, der ihnen vertraut ist, zu überdenken. Sie werden ihren Alltag hinterfragen und sich neue Lösungen ausdenken, z. B. durch Konzepte wie Stadtfarmen, Brachflächensanierung oder Permakultur, um eine imaginäre und produktive Stadt zu entwerfen, indem sie Renderings erstellen.

Ein Workshop, der von der Maison de l’Architecture et de la Ville PACA konzipiert wurde.

Begrenzte Anzahl an Plätzen ? Anmeldung erforderlich online oder per Telefon: 02 35 03 40 31

Von: Marion Vandaele, Kulturvermittlerin

Mise à jour le 2023-11-13 par Normandie Tourisme / Attitude Manche