Fresque de la ville 48 Rue Victor Hugo Rouen, 5 décembre 2023, Rouen.

Rouen,Seine-Maritime

Un jeu sérieux pour comprendre les enjeux systémiques de la fabrique urbaine

La Fresque de la ville* est un « serious game » dont l’objectif est d’engager le dialogue sur les enjeux urbains et d’identifier collectivement les transitions à mener. Sortir des visions en silos vous permettra de mieux appréhender les effets systémiques de la fabrique urbaine. C’est un moyen ludique de sensibiliser le plus grand nombre à ses impacts, mais aussi de réfléchir à comment rendre nos villes désirables.

*Une initiative de dixit.net réalisée avec le soutien de l’Ademe.

Dans le cadre de la journée mondiale des sols et de l’exposition Terre, Terrain, Territoire.

Atelier réservé aux adultes (2h)

Entrée gratuite. Nombre de place limité – inscription obligatoire en ligne ou par téléphone : 02 35 03 40 31.

2023-12-05 18:00:00 fin : 2023-12-05 20:00:00. .

48 Rue Victor Hugo

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie



A serious game to understand the systemic challenges of urban design

La Fresque de la ville* is a « serious game » designed to encourage dialogue on urban issues and identify the transitions that need to be made. Breaking out of siloed visions will give you a better grasp of the systemic effects of the urban fabric. It’s a fun way to raise awareness of the impact of urban development, and to think about how to make our cities more desirable.

*A dixit.net initiative supported by Ademe.

As part of World Soil Day and the exhibition Terre, Terrain, Territoire.

Workshop for adults only (2h)

Free admission. Limited number of places ? registration required online or by phone: 02 35 03 40 31

Un juego serio para ayudarle a comprender los retos sistémicos del diseño urbano

La Fresque de la ville* es un « juego serio » diseñado para fomentar el diálogo sobre cuestiones urbanas e identificar las transiciones que hay que hacer. Alejarse de visiones aisladas permitirá comprender mejor los efectos sistémicos del tejido urbano. Es una forma divertida de concienciar sobre el impacto del desarrollo urbano en el mayor número posible de personas, y también de reflexionar sobre cómo podemos hacer que nuestras ciudades sean más deseables.

*Una iniciativa de dixit.net con el apoyo de Ademe.

En el marco del Día Mundial del Suelo y de la exposición Terre, Terrain, Territoire.

Taller sólo para adultos (2 horas)

Entrada gratuita. Plazas limitadas ? inscripción obligatoria en línea o por teléfono: 02 35 03 40 31

Ein ernsthaftes Spiel, um die systemischen Herausforderungen der Stadtfabrik zu verstehen

Das Fresko der Stadt* ist ein « Serious Game », dessen Ziel es ist, einen Dialog über die städtischen Herausforderungen zu führen und gemeinsam die notwendigen Übergänge zu identifizieren. Durch das Aufbrechen von Silo-Sichtweisen können Sie die systemischen Auswirkungen der Stadtentwicklung besser verstehen. Es ist ein spielerisches Mittel, um das Bewusstsein für die Auswirkungen zu schärfen und darüber nachzudenken, wie wir unsere Städte begehrenswert machen können.

*Eine Initiative von dixit.net mit der Unterstützung von Ademe.

Im Rahmen des Weltbodentags und der Ausstellung Terre, Terrain, Territoire.

Workshop nur für Erwachsene (2h)

Der Eintritt ist frei. Begrenzte Platzzahl ? Anmeldung erforderlich online oder telefonisch: 02 35 03 40 31

