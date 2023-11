La question des sols 48 Rue Victor Hugo Rouen, 27 novembre 2023, Rouen.

Rouen,Seine-Maritime

Chaque trimestre, l’équipe du Forum laisse carte blanche à ses invités pour échanger avec son public sur l’architecture et l’évolution de la société.

Carte blanche à Patrick Henry, architecte et urbaniste, fondateur de PRATIQUES URBAINES, plateforme de recomposition territoriale et auteur de « Des tracés aux traces, pour un urbanisme des sols », éd. Apogée, 2023 :

« Il y a urgence de reconsidérer les sols, de ne plus les consommer sans compter, mais de leur porter attention, de les inscrire dans des dispositifs plus larges. Nos territoires comme les ressources ne sont pas extensibles, les terrains deviennent précieux, car ils sont rares. Mais ils sont aussi précieux, car les sols possèdent des qualités intrinsèques. Reste que la question du ZAN a mal été posée, proposant un même dispositif pour tous les territoires qu’ils soient densément habités ou non. »

En présence de l’agence ANMA, rencontre animée par Caroline Camillerapp.

Carte blanche organisée dans le cadre de l’exposition Terre, Terrain, Territoire.

Notez la date de la prochaine carte blanche : lundi 15 janvier 2024 à 19h.

Des tracés aux traces, pour un urbanisme des sols éd. Apogée – Patrick Henry

Entrée gratuite. Nombre de place limité – inscription obligatoire en ligne ou par téléphone : 02 35 03 40 31.

2023-11-27 19:00:00 fin : 2023-11-27 20:30:00. .

48 Rue Victor Hugo

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie



Every quarter, the Forum team gives its guests carte blanche to discuss architecture and the evolution of society with the public.

Carte blanche to Patrick Henry, architect and urban planner, founder of PRATIQUES URBAINES, a platform for territorial recomposition, and author of « Des tracés aux traces, pour un urbanisme des sols », ed. Apogée, 2023 :

« There is an urgent need to reconsider soils, no longer to consume them without counting the cost, but to pay attention to them, to make them part of wider systems. Our territories, like our resources, are not extensible, and land is becoming precious because it is scarce. But they are also precious because soils have intrinsic qualities. The fact remains that the issue of ZAN has not been properly addressed, proposing the same system for all areas, whether densely populated or not

In the presence of the ANMA agency, moderated by Caroline Camillerapp.

Carte blanche organized as part of the exhibition Terre, Terrain, Territoire.

Note the date of the next carte blanche: Monday January 15, 2024 at 7pm.

Des tracés aux traces, pour un urbanisme des sols ed. Apogée ? Patrick Henry

Free admission. Limited number of places ? registration required online or by telephone: 02 35 03 40 31

Cada trimestre, el equipo del Foro da carta blanca a sus invitados para debatir con el público sobre arquitectura y evolución de la sociedad.

Carta blanca a Patrick Henry, arquitecto y urbanista, fundador de PRATIQUES URBAINES, plataforma de recomposición territorial, y autor de « Des tracés aux traces, pour un urbanisme des sols », publicado por Apogée, 2023:

« Urge reconsiderar el suelo, dejar de consumirlo indiscriminadamente, prestarle atención e integrarlo en sistemas más amplios. Nuestros territorios, como nuestros recursos, no son extensibles, y la tierra se está volviendo preciosa porque es escasa. Pero la tierra también es preciosa porque tiene cualidades intrínsecas. El hecho es que no se ha abordado debidamente la cuestión de la ZAN, proponiendo el mismo sistema para todas las zonas, estén o no densamente pobladas

En presencia de la agencia ANMA, moderada por Caroline Camillerapp.

Carta blanca organizada en el marco de la exposición Terre, Terrain, Territoire.

Anote la fecha de la próxima carta blanca: lunes 15 de enero de 2024 a las 19:00 horas.

Des tracés aux traces, pour un urbanisme des sols ed. Apogée ? Patrick Henry

Entrada gratuita. Plazas limitadas ? inscripción previa en línea o por teléfono: 02 35 03 40 31

Jedes Quartal lässt das Team des Forums seinen Gästen freie Hand, um mit seinem Publikum über Architektur und gesellschaftliche Entwicklungen zu diskutieren.

Carte blanche für Patrick Henry, Architekt und Stadtplaner, Gründer von PRATIQUES URBAINES, einer Plattform für territoriale Neugestaltung, und Autor von « Des tracés aux traces, pour un urbanisme des sols » (Von den Spuren zu den Spuren, für einen Urbanismus der Böden), Apogée Verlag, 2023 :

« Es ist dringend notwendig, die Böden neu zu betrachten, sie nicht mehr rücksichtslos zu verbrauchen, sondern ihnen Aufmerksamkeit zu schenken und sie in umfassendere Dispositive einzubinden. Da unsere Territorien und Ressourcen nicht erweiterbar sind, werden die Böden kostbar, weil sie knapp sind. Aber sie sind auch wertvoll, weil Böden eine intrinsische Qualität besitzen. Die Frage des ZAN wurde falsch gestellt, da er für alle Gebiete, ob dicht besiedelt oder nicht, die gleiche Regelung vorschlägt. »

In Anwesenheit der Agentur ANMA, moderiert von Caroline Camillerapp.

Carte blanche organisiert im Rahmen der Ausstellung Terre, Terrain, Territoire.

Merken Sie sich das Datum der nächsten Carte Blanche vor: Montag, 15. Januar 2024 um 19 Uhr.

Des tracés aux traces, pour un urbanisme des sols éd. Apogée ? Patrick Henry

Eintritt frei. Begrenzte Platzzahl ? Anmeldung erforderlich online oder telefonisch: 02 35 03 40 31

